Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin 5G’ye geçiş sürecine ilişkin detayları sosyal medya X hesabından duyurdu. Bakan Uraloğlu, 5G frekans ihalesinin 16 Ekim 2025’te yapılacağını, mobil işletmecilerin ise 1 Nisan 2026 itibarıyla 5G hizmetini sunmaya başlayacağını açıkladı.
Toplam 400 MHz frekans, 2,1 milyar dolar asgari değer üzerinden gerçekleştirilecek ihalelerle, 11 farklı frekans paketi halinde işletmecilere dağıtılacak.
Bakan Uraloğlu, ayrıca ihalede yerli üretime öncelik verileceğini belirterek, “Yüzde 60’a varan yerli ürün, yüzde 30’a varan milli iletişim ürünü kullanımı şartı olacak” dedi.
Yeni dönemle birlikte mobil internet hızının katlanarak artacağına dikkat çeken Uraloğlu, Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunun da hız kazanacağını vurguladı.