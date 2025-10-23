Darülaceze Kız KYK Yurdu çevresinde kalan öğrenciler, bölgede madde etkisinde kişilerin sık sık görülmesinden dolayı geceleri korku içinde olduklarını belirtiyor. Yurtta kalan kadın öğrenciler, çevrede yeterli güvenlik önleminin bulunmadığını ve duruma ilişkin yetkililerden acil önlem talep ettiklerini ifade etti.

Sosyal medyada konuyla ilgili paylaşım yapan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, yaşananların münferit değil, “sistematik bir güvenlik zafiyeti” olduğunu öne sürdü. Tanal açıklamasında, devletin görevinin suç işlendikten sonra değil, suç işlenmeden önce önlem almak olduğunu vurguladı.

“Anayasa’nın 5. ve 17. maddeleri, yaşam hakkını ve devletin koruma yükümlülüğünü emreder. Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 2. maddesi ise polise önleyici görev yükler,” ifadelerini kullanan Tanal, “Şişli’de öğrenciler her akşam aynı korkuyu yaşıyorsa, bu artık sadece güvenlik sorunu değil, idari bir ihmaldir,” dedi.

“Sabit Polis Noktası Kurulmalı” Çağrısı

Tanal, İstanbul Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne çağrıda bulunarak Darülaceze KYK çevresinde sürekli devriye ve sabit polis noktası oluşturulması gerektiğini belirtti.

“Genç kadınların can güvenliği bir lütuf değil, anayasal haktır. Devletin asli görevi, vatandaşını korkuyla değil, güvenle yaşatmaktır,” ifadelerine yer verdi.

Resmî Açıklama Bekleniyor

Öte yandan İstanbul Valiliği, Emniyet Müdürlüğü ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yetkililerinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bölgedeki güvenlik durumuna ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiği öğrenildi.