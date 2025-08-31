Karabük’te iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1’i çocuk, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Karabük-Ankara kara yolunun Ovacık ilçesi yol ayrımında meydana geldi. Ankara yönüne giden E.G. idaresindeki 06 BSA 827 plakalı otomobil, aynı yöne giden S.A. yönetimindeki 78 SA 015 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra yol kenarındaki bahçeye devrildi. Kazada, sürücü E.G. ile aynı otomobildeki A.A.G. (2) ve İ.Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan A.A.G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.