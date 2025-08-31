Süper Lig’de transfer döneminin en dikkat çekici hamlelerinden birine imza atan Fenerbahçe, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferinde önemli bir adım attı. Sarı-lacivertliler, yıldız oyuncu için Benfica ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Milli Futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda Benfica ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul’a davet edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Kerem Aktürkoğlu’nun kısa süre içerisinde İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.