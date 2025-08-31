0 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yılı Haymana’da sabahın ilk ışıklarından gece yarısına kadar süren etkinliklerle kutlandı. Programa Haymanalıların yanı sıra Giresun, Tirebolu, Bulancak ve Türkiye’nin farklı illerinden gelen Giresunlular da katıldı.

Sabah Şehitlik Programıyla Başladı

Kutlamalar saat 04.30’da Mangaldağı Şehitliği’nde gerçekleştirilen programla başladı. Bursa Giresunlular Federasyonu öncülüğünde ilçeye gelen Giresunlular ve Haymanalı vatandaşlar, sabah namazının ardından kortej halinde şehitliğe yürüdü.

Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan’a Vefa

Atatürk Anıtı’ndaki çelenk sunma töreninin ardından, Sakarya Meydan Muharebesi’nde şehit düşen Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan ve Giresun Gönüllü Alayı anısına Hüseyin Avni Alparslan Şehitliği’nde anma programı düzenlendi.

Etkinliğe Haymana Kaymakamı Osman Sak, Belediye Başkanı Levent Koç, TBMM İdare Amiri ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Giresun Milletvekilleri Ali Temür ve Prof. Dr. Nazım Elmas, İYİ Parti Milletvekili Burak Akburak, federasyon ve dernek başkanları, belediye temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak şehitler dualarla anıldı.

Zafer Yürüyüşünde Coşku Doruktaydı

Akşam saatlerinde Haymana ilçe merkezinde düzenlenen atlı, mehteranlı ve meşaleli zafer yürüyüşü etkinliklere damga vurdu. Dev Türk bayrağının arkasında yürüyen vatandaşlar, dualar eşliğinde büyük zaferin coşkusunu yaşadı. Yürüyüşe katılamayanlar ise balkonlardan ve pencerelerden alkışlarla destek verdi.

Belgesel ve Film Gösterimiyle Final

Etkinlikler Yeni Kent Meydanı’nda kurulan dev ekranda “Cumhuriyet Yolunda Bir Ulusun Ölüm Kalım Destanı - Sakarya Meydan Muharebesi” belgeseli ve Yeşilçam’ın unutulmaz yapımı “Sev Kardeşim” filminin gösterimiyle sona erdi.

Başkan Koç: “Ecdadın İzinde Gururla Yürüdük”

Gün boyunca düzenlenen programları değerlendiren Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, şehit torunlarıyla birlikte hem şehitleri andıklarını hem de büyük zaferi coşkuyla kutladıklarını söyledi. Koç, “Bugün bağımsızlığımızın en önemli dönüm noktalarından birini anmanın gururunu yaşadık. Mangaldağı’nda, Hüseyin Avni Alparslan Şehitliği’nde ve zafer yürüyüşümüzde ecdadın izinde coşkuyla bir araya geldik. Katılım gösteren tüm hemşehrilerime ve ülkenin dört bir yanından gelen Giresunlulara teşekkür ediyorum. Son Kale Haymana’yı tüm Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.