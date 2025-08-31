MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, ceza hukukunda cezaların asıl amacının bireyleri ıslah ederek yeniden topluma kazandırmak olduğunu belirtti. Yıldız, cezanın tek başına amaç değil, vatandaşların kanuna uygun davranışlarını artırmak ve bireylerin gelecekte suç işlemesini önlemek için bir araç olduğuna dikkat çekti.

“Cezanın amacı ıslah değil, topluma kazandırma”

Yıldız, günümüz infaz hukukunda yalnızca ıslah anlayışının terk edildiğini, yerine mahkûmların sosyalleştirilmesini ve topluma sağlıklı bireyler olarak geri dönmesini hedefleyen bir yaklaşımın geçtiğini ifade etti.

Çağdaş infaz rejiminin temel amacının mahkûmların sosyal hayata hızla adapte olmaları, suçtan uzak durarak yaşamlarını sürdürmeleri ve sivil hayatta sağlıklı ilişkiler kurabilmeleri olduğuna işaret eden Yıldız, “Mahkûmların sosyalleştirilmesi amacını törpüleyen şeylere fırsat verilmemeli” dedi.