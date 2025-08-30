ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan “Abi” dizisinin çekimleri eylül ayında başlıyor. Yapımını OGM Pictures, yapımcılığını ise Onur Güvenatam’ın üstlendiği dizinin yönetmenliğini Taylan Biraderler ve Murat Aksu yapacak. Senaryosunu ise Eylem Canpolat kaleme alıyor.

Başrolünde Kenan İmirzalioğlu’nun yer aldığı dizide, başarılı oyuncu Cerrah Doğan Hancıoğlu karakterine hayat verecek. İmirzalioğlu’nun partneri olan genç avukat Çağla karakterini ise Afra Saraçoğlu canlandıracak.

Afra Saraçoğlu “Avukat Çağla” Rolünde

Kulislere yansıyan bilgilere göre, Disney+ için çekilen “Pera” dizisini tamamlayan Afra Saraçoğlu, bir süre ana akım projelerde yer almamayı planlıyordu. Ancak oyuncunun bu kararını değiştirerek, prensipte “Abi” dizisine “evet” dediği öğrenildi.

Abi Dizisinin Konusu

Dizinin hikâyesi; deniz ticaretiyle uğraşan Tahir ve Saadet Hancıoğlu çiftinin oğlu Doğan Hancıoğlu’nun yaşamını konu alıyor. Ailesinden koparak başka bir şehirde kendi düzenini kuran Doğan, kız kardeşinin düğünü için İstanbul’a döner. Burada aile şirketine iş başvurusu yapan genç avukat Çağla ile tanışır. Bu karşılaşma ve düğün gecesi, Doğan’ın hayatını tamamen değiştiren gelişmelere sahne olur.

Yaş Farkı Tartışması

Kenan İmirzalioğlu ile Afra Saraçoğlu arasındaki 24 yaş farkı daha önce sosyal medyada gündem olmuştu. Ancak Çağla karakterinin kariyerinin başında bir avukat olması, yaş farkının hikâyeye hizmet etmesi nedeniyle projede birlikte yer almalarının doğal bir tercih olduğu ifade ediliyor. Ayrıca dizide uzun vadede bir aşk hikâyesinin işlenmeyeceği de kulislerde konuşulan detaylar arasında.