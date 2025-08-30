Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Banaz Köyü, 29–30 Haziran tarihlerinde 35. kez Pir Sultan Abdal Anma Etkinlikleri’ne ev sahipliği yaptı. İki gün süren etkinliklerde paneller düzenlendi, semahlar dönüldü, gençler fikirlerini ifade etti, ozanlar deyişleriyle Pir Sultan’ın mirasını yaşattı.

Panellerden Semahlara

Anmanın ilk günü, laiklik ve eğitim temalı bir panelle başladı. Ardından gün boyunca semah gösterileri, zakirlerin ezgileri ve sanatçıların sahne aldığı programlarla Banaz Köyü büyük bir kültür şölenine dönüştü.

Pir Sultan’ın Evi

Banaz Köyü, Pir Sultan Abdal’ın doğduğu yer olarak kabul ediliyor. Köyde bulunan ve halk arasında “Pir Sultan’ın evi” olarak bilinen yapı, köyün kültürel belleğinde özel bir yer tutuyor.

Pir Sultan Abdal’ın Ölümü

Pir Sultan Abdal, Osmanlı döneminde düşüncelerinden ve halkı etrafında örgütlemesinden dolayı idam edildi. Rivayetlere göre Hızır Paşa’nın emriyle Sivas’ta darağacına çekildi. Halk arasında ise onun Banaz’da asıldığı, hırkasının darağacında kaldığı ya da göğe yükseldiği şeklinde menkıbeler de anlatılır. Ancak tarihsel veriler, Pir Sultan’ın Sivas’ta idam edildiğini ortaya koyuyor. Mezarı ise Sivas’ta, eski mal pazarı bölgesine yakın bir noktada bulunuyor.

Anmanın Önemi

Banaz’daki anma, yalnızca bir kültürel etkinlik değil; aynı zamanda toplumsal hafızayı diri tutan bir buluşma niteliği taşıyor. Pir Sultan Abdal’ın sazıyla, sözüyle ve darağacındaki direnişiyle bıraktığı miras; panellerde, semahlarda ve gençlerin fikirlerinde yeniden hayat buluyor.