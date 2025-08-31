Başarılı oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın annesi Meltem Vural mücadele ettiği kanser savaşını kaybetti.

Nilperi Şahinkaya acı haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Şahinkaya annesinin ölüm haberini;

"canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini bugün kaybettik.

Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim. Sensiz nasıl yapıcam, hayat nasıl anlam bulacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum annecim." sözleriyle paylaştı.