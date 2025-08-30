İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında, saat 05.45 itibarıyla bazı yollar program bitimine kadar trafiğe kapatıldı. Tören kapsamında cadde ve çevresinde geniş güvelik önlemleri alındı. Polis ekipleri, araçları alternatif güzergahlara yönlendirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma ve emniyet teşkilatlarından askerler ve polisler, askeri araçlar ve polis araçları alanda yerini aldı. Kutlamaların bitiminden sonra kapalı olan yolların açılması bekleniyor.

KAPANAN YOLLAR

Vatan Caddesi'nde saat 05.45'den kutlamaların bitimine kadar bazı yollar da trafiğe kapatıldı. Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı. D 100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, Keçeci Meydan sokaktan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri, Hal Yolu Güneyden Gelip, Vatan Caddesi Girişleri, Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar, Tatlıpınar Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım, Kaleboyu Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım, Sulukule Caddesi'nden (Kaleiçi'nden) Vatan Caddesi'ne katılım güzergahlarının prova bitimine kadar trafiğe kapalı olacağı belirtildi.

ALTERNATİF YOLLAR

Bu yollara alternatif olarak Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi), Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D 100 Karayolu ve O-3 Hal Yolu'nun kullanılabileceği belirtildi.