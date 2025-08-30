Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda güçlü birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Yavaş açıklamasında, “Atatürk'ün izinden gitmeye kararlıyız, böldürtmeyeceğiz. Bu emellere izin vermeyeceğiz. Biz, doğrudan doğruya milletperveriz ve Türk milliyetçisiyiz. Bu ülkeyi kuran halka Türk milleti denir. Bunları tekrar tekrar değiştirip ‘yeniden alalım’ diyenleri asla kabul etmiyoruz ve reddediyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene” ifadelerine yer verdi.

30 Ağustos’un milletin bağımsızlık iradesinin simgesi olduğuna dikkat çeken Yavaş, milli değerlere sahip çıkmanın önemini hatırlattı.