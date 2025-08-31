İstanbul’da yalnız yaşayan Prof. Dr. Tahire Başerer (80) evinde ölü bulundu. Başerer’in cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesine götürüldü.

Olay, Nişantaşı Vali Konağı Caddesi'nde bir binada saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahire Başerer’e ulaşamayan avukatı, Başerer’in yaşadığı dairesine gitti. Avukat, daire kapısını açan olmayınca itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kapıyı açan ekipler, Tahire Başerer’in hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Başerer’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Başerer’in cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.