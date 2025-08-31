Kentte hava sıcaklığı 33, nem oranı yüzde 68, deniz suyu sıcaklığı ise 30 derece ölçüldü. Konyaaltı Sahili'nde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluştu. Plajlarda şemsiye altlarını tercih edenlerin yanı sıra sıcaktan bunalan turistler, 30 derece sıcaklıktaki denizde serinlemeye çalıştı. Okulların açılmasına sayılı günler kala çocuklar için tatilin son günleri yaşanırken, yerli ve yabancı turistler Antalya sahillerini doldurdu. Kentte geçen haftalarda sıcaklık rekorları kırılırken, eylül ayında da 30 derece civarında seyretmesi tahmin ediliyor. Sıcaklıkların yüksek seyretmesi ile turizm sezonunun kasım ayına kadar sürmesi bekleniyor. (DHA)

Kaynak: DHA