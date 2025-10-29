Türk futbolunda güven krizine yol açan “hakemlerin bahis skandalı” büyüyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yürüttüğü incelemelerde, bazı profesyonel hakemlerin aktif şekilde bahis sitelerinde hesap açtığı ve bu hesaplar üzerinden işlem yaptığı tespit edildi. Üstelik bu isimlerin arasında Süper Lig’de maç yöneten hakemlerin de bulunduğu iddia ediliyor.

Bahis listesi kabarık çıktı

TFF’nin araştırmasına göre 571 profesyonel hakemden 371’inin bahis hesabı olduğu belirlendi. Bunların 152’si son dönemde aktif olarak bahis oynamış durumda. Hatta bir hakemin 18 binden fazla işlem yaptığı iddiası, futbol camiasında şok etkisi yarattı.

Süper Lig’deki maçlar mercek altında

İddiaya göre, bahis oynayan bazı hakemler geçtiğimiz sezon Süper Lig’de kritik karşılaşmalarda görev aldı. Hakem atamaları ve maç sonuçları şu anda federasyonun özel denetim ekibi tarafından tek tek inceleniyor.

Federasyon kaynakları, “bahisle bağlantısı tespit edilen hiçbir hakemin görevde kalmayacağını” belirtiyor. Ancak hangi maçlarda görev alındığına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Disiplin süreci başlıyor

Bahis oynadığı belirlenen hakemlerin lisanslarının askıya alınması ve bazı isimlerin savcılığa sevk edilmesi bekleniyor. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, “Türk futbolunu kirleten ne varsa temizleyeceğiz” açıklaması yaptı.