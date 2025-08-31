Tekirdağ'ın Çorlu ve Ergene ilçesinde polisin düzenlediği operasyonlarda, 15 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada göçmen kaçakçılarının Tekirdağ'ı geçiş güzergahı olarak kullanacağını belirledi. Göçmenlerin taşınacağı araçları belirleyen polis, Çorlu ve Ergene ilçelerinde iki araca operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 15 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı. Araçlarda ekiplerin aramasında, kaçak geçişlerde kullanılacak 2 şişme bot ele geçirildi. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yakalanan 2 organizatör ise adliyeye sevk edildi.