İzmir’in Buca ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda ruhsatsız silahlar, uyuşturucu ve 178 bin 900 TL ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Buca Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Silahlı tehdit ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' olayına karıştığı belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Belirlenen adreslere bugün operasyon düzenleyen ekipler, M.Y., Ö.Y. ve E.M.F.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte ruhsatsız tüfek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Polis ekipleri ayrıca E.A., S.D. ve Y.A.'nın uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarıyla harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, düzenledikleri operasyonlarla E.A., S.D. ve Y.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerindeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 35 mermi, 49 sentetik hap, 91 gram metamfetamin ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 178 bin 900 TL ele geçirildi.

Her iki operasyonda yakalanan toplam 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.