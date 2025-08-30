Fenerbahçe tarafından yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"

Bir milletin varoluş iradesinin, bağımsızlık tutkusunun ve sarsılmaz inancının en büyük eseri olan Büyük Taarruz Zaferimizin 103. yılını gururla kutluyoruz!

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde, milletimizin birlik ve beraberlik ruhuyla kazandığı bu destansı zafer Cumhuriyetimizin temel taşlarını atan tarihi bir dönüm noktasıdır.

Bu anlamlı günün mimarları Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanımız uğruna canlarını veren aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi, saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.

103 yıldır kalbimizde yanan bağımsızlık ateşi, sonsuza dek yanmaya devam edecek!

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!"

103. Gururlu Yıl Dönümünde İlk Günkü Gibi Parıldayan Zafer: 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun! pic.twitter.com/9LgkZ7iHuA — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 29, 2025