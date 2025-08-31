Kulübün açıklamasına göre kırmızı-siyahlılar, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde yapılan çalışmaya ısınma hareketleri ve koordinasyon oyunlarıyla başladı. Ardından 5’e 2 pas çalışması ve duran top denemeleriyle antrenman noktalandı.

Takımın yeni transferi M’Baye Niang, hazırlıkların ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken, daha sonraki bölümde yardımcı antrenörler eşliğinde bireysel program uyguladı. Yaklaşık 1 saat süren idman, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yapılırken, başkan Osman Sungur ve yönetim kurulu üyeleri de sahada çalışmaları takip etti.

Başkent temsilcisinde kart cezalısı Michal Nalepa ile sakatlıkları devam eden Peter Etebo, Ensar Kemaloğlu, Henry Onyekuru ve Daniel Popa, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

Gençlerbirliği, 31 Ağustos Pazar günü saat 19.00’da Eryaman Stadyumu’nda Fenerbahçe’yi konuk edecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

🔴⚫️Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında yarın (Pazar) 19.00’da sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak olan kırmızı-karalarımız bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.⚡️



👉 Yaklaşık olarak 1 saat süren antrenmanı Başkanımız Osman Sungur ve yönetim kurulu… pic.twitter.com/U7oZpTf0DY — Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) August 30, 2025