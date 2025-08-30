EBRU APALAK

Kahramankazan Uluslararası Gastronomi ve Kavurma Festivali 30-31 Ağustos tarihlerinde Kahramankazan Millet Bahçesi’nde bugün başladı. Festivale CHP Ankara milletvekilleri Adnan Bekâr ve Semra Dinçer, CHP Ankara İl Başkanı Dr. Ümit Erkol, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, Güdül ve Keçiören belediye başkanları, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın ve muhtarlar katıldı.

Festival kapsamında atölye çalışmaları, yarışmalar ve söyleşiler düzenlendi. Akşama doğru iki noktada başlayan kavurma dağıtımına yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi. Festivalin ilk gününde müzisyen Emircan İğrek konser verdi.

“KÜÇÜK BİR ANTEP YA DA ADANA” HEDEFİ

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, festivalin açılışında konuştu. Çırpanoğlu, ilçenin bugüne kadar etini gün yüzüne çıkaramadığını söyledi. Kazan’ı küçük bir Gaziantep ya da Adana yapmayı hedeflediklerini belirtti. “Kazan'da ihmal edilmiş çok büyük bir potansiyel var. Bugün o potansiyeli gün yüzüne çıkarma vaktiydi” dedi.

CHP’Lİ EMİR: “YILDIZ OLMAYI HAK EDEN BİR MEMLEKETTE YAŞIYORSUNUZ”

Çırpanoğlu’nun ardından CHP Ankara Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Murat Emir konuştu. Emir, “et ve kavurmanın başkenti” Kazan’ın olması gerektiği gibi tanıtılmadığını kaydetti. Ankara’nın zengin bir kültürü olduğunu belirterek, Kazan’ı ve Ankara’yı Türkiye’de yıldız yapabileceklerini ifade etti. Emir, yıldız olmayı hak eden bir memlekette yaşıyorsunuz. CHP’li belediyelerin tüm yurttaşlara eşit ve nitelikli hizmet verdiğini söyledi.

Festivalin 30 Ağustos Zafer Bayramı’na denk gelmesinden memnuniyet duyan Emir, “Satı Kadın’ın torunu bugün 30 Ağustos’ta Kahramankazan Belediye Başkanı olarak Kavurma Festivali düzenliyor” dedi. Kazan’ın 15 Temmuz darbe girişiminde demokrasi dersi verdiğini söyleyerek, “15 Temmuz’da Kazanlı hemşehrilerimiz o darbe girişimini yapan hainlere Kazan’da en büyük demokrasi dersini verdi” ifadelerini kullandı.

“ANKARA GASTRONOMİ KONUSUNDA ZAYIF”

Türkiye Aşçılar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Açıköz, Türkiye’nin birçok yerinde festival düzenlediklerini kaydederek, “Ankara gastronomi konusunda zayıf” dedi. Bütün belediye başkanlarına seslenen Açıköz, belediyelerin bir araya gelmesiyle Ankara’ya yakışır bir festival yapmak istediklerini belirtti. Açıköz, Çırpanoğlu’na “Kazan’ın gastronomi konusundaki duayeni artık sizsiniz” diyerek teşekkür madalyası taktı.

31 Ağustos’ta devam edecek festival, Gripin grubunun konseri ile sona erecek.