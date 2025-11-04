Tekin, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

'Kadim Türk şehri Semerkant'ta gerçekleştirilen UNESCO 43. Genel Konferansı'nda kabul edilen kararla 15 Aralık tarihinin 'Dünya Türk Dili Ailesi Günü' olarak ilan edilmesinden ötürü eğitim ailesi olarak büyük bir mutluluk duyduk. Alınan kararı, Türk dünyasının ortak mazisi ve mirası olan Türk dilinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından kıymetli buluyoruz. Bu vesileyle, kararın alınmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, kararın geleceğimizin teminatı olan evlatlarımız için hayırlı olmasını diliyorum.'