CHP’nin Silivri’de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle her hafta Türkiye’nin başka bir ilinde düzenlediği ''Millet İradesine Sahip Çıkıyor'' mitinglerinin 51'inci adresi bugün Sinop oldu.

Kente feribotla gelen Özel, yolculuk sırasında kısa süreliğine dümen başına geçti. Özel’in feribot yolculuğunda hem vatandaşlarla selamlaştığı hem de basın mensuplarına poz verdiği görüldü.

Sinop’ta yapılacak mitingde Özel’in demokrasi ve seçim güvenliği vurgusu yapması bekleniyor.