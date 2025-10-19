Sinop’un Erfelek ilçesindeki Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı, sonbahar renkleriyle ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2011 yılında tabiat parkı ilan edilen 720 dekarlık alan, doğal ve kültürel zenginlikleri bir arada barındırıyor.

Parkta şelalelerin yanı sıra yaklaşık bir kilometrelik iki yürüyüş parkuru ve geçmişi 100 yılı bulan iki tarihi su değirmeni bulunuyor. Bu özellikleriyle hem doğa tutkunlarının hem de tarih meraklılarının ilgisini çeken park, sonbaharda sarı, kırmızı, kahverengi ve turuncu tonlarıyla adeta görsel bir şölen sunuyor.

İstanbul Esenler’den gelen ziyaretçi Yahya Yeşiltepe, Tatlıca Şelaleleri’ni ilk kez gördüğünü belirterek, “Doğanın harikası bu şelaleyi görmek için geldik. Doğasıyla, suyuyla gerçekten görülmesi gereken bir yer. Herkese tavsiye ediyorum. Sonbaharda renkler daha da büyüleyici olmuş.” dedi.

Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı, sonbaharda doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler ve fotoğraf tutkunları için vazgeçilmez bir destinasyon olmaya devam ediyor.