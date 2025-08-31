Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, cezaevinden eşi ve çocuklarıyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Çalık, mesajında hem ailesine hem de Beylikdüzü halkına seslendi.

“Gerçek sevginin karşısında demir parmaklıklar duramıyormuş”

Murat Çalık paylaşımında, “4 kişilik bir aileyiz biz. Dünyalar güzeli eşim, beni bir kez olsun üzmeyen evlatlarım. Şükürler olsun hep mutluyduk. Bu hayattaki ilk ayrılışımız. Ama gerçek sevginin karşısında demir parmaklıklar duramıyormuş, bir kez daha anladım” ifadelerini kullandı.

Mesajında Beylikdüzü halkına da seslenen Çalık, “Nasıl seviyorsam ailemi işte öyle seviyorum büyük Beylikdüzü ailemi de. Hep aklımdasınız inanın. Evlatlarımı düşünüyorum, yaptığımız parklarda koşturuyorlardır şimdi. Okulların açılmasına az kaldı, beslenme çantaları onlara ulaşmaya devam edecek. Bunları düşünüp umutlanıyorum. Edilen hayır duaları ayakta tutuyor beni” dedi.

Çalık, mesajını “Kavuşacağız. Yine buluşacağız. Şenliğimiz olacak o gün” sözleriyle tamamladı.

Nasıl seviyorsam ailemi işte öyle seviyorum… pic.twitter.com/7alC7hZ873 — Mehmet Murat Çalık (@mmuratcalik) August 31, 2025