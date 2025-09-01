Şen, AK Parti Karaman İl Başkanlığında düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nda, AK Parti ana kademesi ve teşkilatının Türkiye Yüzyılı için hız kesmeden çalıştığını aktardı.

AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı olarak, ana kademe, il ve ilçe teşkilatlarından sonra mahalle ve sandık teşkilatlarına eğitimler düzenleyeceklerini söyleyen Şen, ''Durmak yok, yola devam' diyoruz. Bu bir slogan değil, bir harekat prensibi. Cumhurbaşkanımız Uzak Doğu'da, bizler buradayız. Bu devam edecek çünkü bizim bir davamız var. Davamız bütün mazlum milletlerin ve bütün gönül coğrafyamızın ortak davasıdır. Hak ve adalet davası.' dedi.

AK Parti teşkilatlarının Türkiye Yüzyılı hedefi için sahada olduğunu aktaran Şen, bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin büyük önem taşıdığını belirterek, 'Birkaç sene sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı yapmamız lazım. İnşallah Cumhurbaşkanımız 2028 seçimlerinde tekrar aday olacak. Teşkilat olarak biz bunu istiyoruz. Bu ülkeyi yönetmeye devam etsin çünkü mesele çok büyük. O büyük meseleye liderlik edecek çok büyük ve tecrübeli bir lider lazım. O kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunun için buradayız. Cumhurbaşkanımızı yeniden seçelim istiyoruz. Türkiye'nin ve dünya barışının buna ihtiyacı var.' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin savunma sanayisinde gösterdiği gelişmenin çok önemli olduğuna dikkati çeken Şen, şunları söyledi:

'İHA, SİHA, denizaltıları ve savaş araçlarımızı anlatmaya gerek yok. Savunma sanayi fuarlarında sergilenmeyen, gösterilmeyen ürünlerimiz var. Bunun ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Bu bir liderlikle oldu. Türkiye toplam savunmasının yüzde 80'ini dışarıdan alıyordu. Peki bu yüzde 80'i aldığın ülkelerle savaşa girersen ne olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi ki 'Hayır, böyle olmaz'. Erdoğan liderliği dediğimiz bu arkadaşlar. Bu liderlik devam etmeli. Önümüzde hedeflerimiz var. Bu hedefler gerçekleştirilecek. Onun için sahalardayız. Sahaya çıktığımızda halkımız bazı sorunlardan bahsedecek, haklılar. Sorunsuz ülke olmaz. Ama biz ne yaptığımızı biliyoruz. O sorunları birer ikişer ortadan kaldıracağız.'

Toplantıya, AK Parti Karaman Milletvekilleri Osman Sağlam ve Selman Oğuzhan Eser, AK Parti MKYK Üyesi Ömer Arvas, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Fatma Coştu, AK Parti Karaman İl Başkanı Murat Öztürk, İl Kadın Kolları Başkanı Leyla Bender ve partililer katılım sağladı.