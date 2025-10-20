Kaza, saat 02.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Hasanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda Burkay S.’nin (29) kontrolünü kaybettiği 34 BNL 190 plakalı otomobil, takla atarak yol kenarındaki tarlaya düştü. Kazada, ters dönen otomobildeki Burkay S. ile yanındaki Emircan Ö. (23) yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan yaralılar, gelen sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)