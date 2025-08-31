Samsunspor’un Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesi taraftar grubu korkunç bir saldırıya uğradı. Samsun’dan yola çıkan taraftarlar, Trabzon’a yaklaşırken saldırıya maruz kaldı. Samsunspor kulübünden yapılan açıklamaya göre, olayda 1 taraftar yaşamını yitirdi.

Yetkililer saldırının detayları hakkında soruşturmanın sürdüğünü belirtirken, emniyet güçleri olay yerinde incelemelerini sürdürüyor. Taraftar grubu arasında büyük panik yaşandığı ve bazı kişilerin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Samsunspor yönetimi, hayatını kaybeden taraftar için başsağlığı mesajı yayınlarken, güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısında bulundu.