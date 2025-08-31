Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent’in köklü kulüplerinden Ankaragücü’nün 115. kuruluş yıldönümünü anlamlı bir paylaşımla kutladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavaş, “Ankaragücü ailesinin 115. yılı kutlu olsun. Başarılarınız daim olsun” ifadelerine yer verdi.

Yavaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Başkentimizin asırlık çınarı, Ankaragücü 115 yaşında. Tribünlerdeki coşkusuyla, sahadaki mücadelesiyle, bu şehrin en güçlü sesidir. Kuruluş yıldönümünü kutluyor, bu renklere gönül veren tüm taraftarlarımızı sevgiyle selamlıyorum."