Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları’nda “Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni” düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törende, dönem birincisi teğmenler yerlerini aldı.

İletişim Başkanlığı, Erdoğan’ın konuşmasını X sosyal medya hesabından aktardı:

İşgal ve istila orduları tek tek bozguna uğratılmış; Anadolu’ya göz diken emperyalist güçler mâkûs kaderleriyle yeniden tanışmış; kirli ve sinsi senaryoların sefih figüranları bu topraklardan ebediyen kazınmıştır. 30 Ağustos'ta milletimiz, zillet ve zulmete rıza göstermeyeceğini, esarete boyun eğmeyeceğini bir kez daha ispatlamış, bu hakikati dünyaya ilan etmiştir. Milletimize bu zaferi armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Büyük Millet Meclis’imizin muhterem üyelerini, ordumuzun tüm neferlerini, tüm askerlerini minnetle yâd ediyorum. Kanlarıyla, canlarıyla tam bin yıldır nazlı hilale gölge düşürmeyen şehit ve gazilerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

Gönül elçilerimiz olarak telakki ettiğimiz misafir öğrencilerimize de kendi ordularında üstlenecekleri vazifelerde başarılar temenni ediyorum. Dost ve kardeş ülkelerin Millî Savunma Üniversitemize her yıl artan ilgisini çok kıymetli buluyoruz. 9 sene önce 27 olan ülke sayısının bu yıl 48’e ulaşması, Türkiye’nin, askerî alanda yükselen itibarının da bir nişanesidir. Devrimden sonra komşumuz Suriye’yle iş birliğimizi, askerî eğitim dahil, geniş bir yelpazede ilerletiyoruz. Misafir askerî personellerimizin ülkemizle ve milletimizle kurdukları güçlü bağların ortak geleceğimizde önemli bir yer tutacağını düşünüyorum.

Ünvanımız, rütbemiz, konumumuz ne olursa olsun, hepimiz, milletimizin hizmetkârıyız. Aynı şekilde askeri, polisi, jandarması, sahil güvenliği ve istihbaratçısıyla tüm birimlerimiz; aziz milletimizin hizmetinde ve emrindedir. Hiçbir ayrım yapmadan 86 milyonu kucaklamakla mükellefiz.