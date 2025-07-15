Ankara Valiliği, kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nin son verilerine göre, rüzgarın bugün saat 21.00'e kadar kuzey yönlerinden kuvvetli şekilde eseceği ve yer yer fırtına şeklini alacağı bildirildi.

Yapılan açıklamada rüzgar hızının saatte 40-60 kilometreye ulaşacağı, zaman zaman ise 70-80 kilometreye kadar çıkabileceği ifade edildi. Valilik, söz konusu hava koşullarının; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz taşınımı, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Yetkililer, başkentte yaşayan vatandaşların tedbirli olmalarını, özellikle açık alanlarda dikkatli davranmalarını ve mümkünse mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalarını tavsiye etti.

Ankara Valiliğinin paylaşımı ise şu şekilde:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; kentte etkili olacak rüzgarın, saat 21.00'e kadar genellikle kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-60 km/saat, hamlesi 70-80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Açıklamada, meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, toz savrulması, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu."