Türk halk müziğinin sevilen sanatçısı ve eski milletvekili Sabahat Akkiraz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla Halk TV ile yollarını ayırdığını duyurdu. Açıklamasında eleştirel bir ton kullanan Akkiraz, kanal ile artık aynı çizgide olmadığını ifade etti.

Twitter (X) hesabından paylaşım yapan Akkiraz, şu ifadeleri kullandı:

“Bu süreç gösteriyor ki Halk TV ile olan yoldaşlığa ara vermemiz gerekecek. Kendilerine başarılar diliyorum. Sözcü TV’nin hâlâ kapalı olmasının nedenini daha iyi anlıyorum.”

Sabahat Akkiraz’ın bu açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, özellikle Halk TV'nin son yayın politikaları üzerine yürütülen tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı. Akkiraz’ın "yoldaşlık" ifadesiyle uzun süredir süregelen dayanışma ilişkisine gönderme yaptığı, ancak gelinen noktada bu ilişkinin sona erdiğini vurguladığı yorumları yapıldı.