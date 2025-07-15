Atv’nin yeni dizisi “Gözyaşı Kraliçesi”, izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Barış Arduç ve Hande Erçel’in yer aldığı projede, yönetmen koltuğunda deneyimli isim Engin Erdenoturuyor. Dizinin senaryosu ise Dilara Pamuk’un kaleminden çıkarken, genç ve yetenekli yazarlar Doğacan Güneş Perkün, Elif Öner, Ezel Bıldırcın ve İrem Pelin Sönmezer de projeye katkı sağlıyor.

Şenay Gürler “Yeliz Hala” rolüyle diziye güç katıyor

Televizyonun sevilen oyuncularından Şenay Gürler, “Gözyaşı Kraliçesi”nde Yeliz Hala karakterini canlandıracak. Gürler’in hayat verdiği Yeliz, Hande Erçel’in canlandırdığı Meyra karakterinin halası olarak hikayede önemli bir yer tutacak. Böylece dizinin oyuncu kadrosu daha da güçlenmiş oldu.

Diğer önemli oyuncular ve karakterleri

Ali İpin : Meyra’nın dedesi Çetin

Sanem Çelik : Çetin’in genç sevgilisi Dilşah

Senan Kara: Meyra’nın annesi Zuhal

Dramatik aile hikayesi çekimleri Ağustos’ta başlayacak!

“Gözyaşı Kraliçesi”, derin karakter çatışmaları ve sürükleyici dramatik yapısıyla güçlü bir aile hikayesini ekrana taşıyacak. Dizinin çekimlerine Ağustos 2024’te başlanması planlanıyor. Sosyal medya ve sektör profesyonelleri arasında büyük ilgi gören yapım, özellikle Barış Arduç ve Hande Erçel’in bir araya gelmesiyle 2024-2025 sezonunun en çok konuşulan dizileri arasında yer alacak.