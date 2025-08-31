Sakaryaspor’dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Sakarya'da 2 Aile Silahlı Kavga Yaptı
Sakarya'da 2 Aile Silahlı Kavga Yaptı
İçeriği Görüntüle

“Geçtiğimiz sezon göstermiş olduğu başarılı performans nedeniyle yeni sezonda da görevine devam etmesi yönünde karar aldığımız teknik direktörümüz İrfan Buz ile yapılan son değerlendirmeler neticesinde yollarımızı ayırma kararı alınmıştır. Sayın İrfan Buz’a Sakaryaspor camiasına vermiş olduğu hizmetler için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz. Sakaryaspor, hedefleri doğrultusunda güçlü bir yapılanma içerisinde yoluna devam edecek ve camiasının desteğiyle başarıya ulaşacaktır.

Muhabir: Haber Merkezi