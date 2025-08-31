Sakaryaspor’dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Geçtiğimiz sezon göstermiş olduğu başarılı performans nedeniyle yeni sezonda da görevine devam etmesi yönünde karar aldığımız teknik direktörümüz İrfan Buz ile yapılan son değerlendirmeler neticesinde yollarımızı ayırma kararı alınmıştır. Sayın İrfan Buz’a Sakaryaspor camiasına vermiş olduğu hizmetler için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz. Sakaryaspor, hedefleri doğrultusunda güçlü bir yapılanma içerisinde yoluna devam edecek ve camiasının desteğiyle başarıya ulaşacaktır.

Teknik direktörümüz İrfan Buz ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Kendisine bugüne kadar olan emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/BAOvypTPye — Sakaryaspor (@Sakaryaspor) August 30, 2025