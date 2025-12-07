Sakarya'nın Hendek ilçesinde dün iki otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2’ye çıktı. Kazada yaralanan 3 kişiden Aytekin İlmek de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, önceki akşam D-100 kara yolu Yenimahalle ışıklı kavşağında meydana geldi. İstanbul yönüne giden Sezgin Alaylı (29) idaresindeki 54 ADY 450 plakalı otomobil ile Aytekin İlmek (34) yönetimindeki 54 ANY 645 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden Sezgin Alaylı yaşamını yitirirken, diğer sürücü Aytekin İlmek ile K.P. (22) ve M.K.İ. (25) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Aytekin İlmek de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.