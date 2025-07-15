Ünlü oyuncular Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın evliliklerinde kriz yaşandığına dair iddialar son günlerde magazin gündeminde geniş yer bulmuştu. Ancak çift, sosyal medyada paylaşılan romantik bir kareyle bu söylentilere adeta son noktayı koydu. Sahil kenarında, ay ışığı altında çekilen samimi fotoğraf, iddiaların aksine aralarındaki bağın güçlü olduğunu kanıtladı.

İmirzalıoğlu ve Kobal, 2014 yılında ortak bir arkadaşlarının doğum günü partisinde tanışarak ilişkiye adım atmış, 2015’te el ele görüntülenerek aşklarını kamuoyuna duyurmuştu. 2016 yılında ise Ayvalık Cunda Adası’ndaki Ortunç Koyu’nda düzenlenen görkemli bir törenle hayatlarını birleştirmişlerdi.

Son dönemde sosyal medya platformlarında ve bazı magazin haberlerinde, çiftin uzun süredir birlikte görülmemesi üzerine ayrılık iddiaları gündeme gelmişti. Hatta boşanma kararı aldıkları öne sürülmüştü. Ancak bu söylentiler, sahilde çekilen ve kısa sürede sosyal medyada yayılan yeni bir fotoğrafla çürütüldü.

Söz konusu karede, Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın birbirlerine dönük duruşları ve sıcak ifadeleri dikkat çekti. Çiftin bu görüntüsü, "Ayrılık değil, aşk var" yorumlarıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Herhangi bir açıklama yapmayan ünlü çift, bu fotoğrafla dedikodulara sade ama etkili bir yanıt vererek ayrılık iddialarına son noktayı böyle koydu.