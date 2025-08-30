Gold Film’in NOW için hazırladığı yeni dizi **“Sakıncalı”**nın çekimleri için geri sayım başladı. Arda Sarıgün’ün yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu ise Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı dizi 15 Eylül’de sete çıkacak.

Başrollerini Özge Özpirinçci (Süreyya), Salih Bademci (Çetin), Olgun Toker (Faysal) ve Cem Bender (Nazım)’ın paylaştığı güçlü kadroya sürpriz bir isim daha eklendi.

Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, “Sakıncalı” dizisinde “Berfin” karakterine hayat verecek. Dizide Faysal’ın eşi olarak izleyici karşısına çıkacak olan Yalçın, hikâyeye farklı bir soluk getirecek.

“Sakıncalı”, çocuğunun intikamını almak için büyük bir mücadeleye girişen Süreyya’nın dramatik öyküsünü ekrana taşıyacak.