Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, ikinci sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanıyor. Lale Eren ve Kerem Çatay’ın yapımcılığını üstlendiği dizi, 15 Eylül Pazartesi akşamı 29. bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Yeni sezonda dikkat çeken bir oyuncu değişikliği yaşandı.

Zeynep Kankonde ayrıldı, yerine Banu Fotocan geldi

Dizide “Ümmü” karakterini canlandıran Zeynep Kankonde, ailevi sebepler nedeniyle projeden ayrılma kararı aldı. Başarılı oyuncunun yerine artık usta isim Banu Fotocan rol alacak.

b

Etkili performansıyla tanınan Banu Fotocan, daha önce birçok önemli projede yer almıştı. Fotocan, son olarak Geleceğe Mektuplar dizisinde rol almıştı. Yeni sezonda Uzak Şehir’in kadrosuna katılan oyuncunun performansı şimdiden merakla bekleniyor.