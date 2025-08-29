Survivor’ın sevilen sunucusu Murat Ceylan, dün bir trafik kazası geçirdiğini sosyal medya üzerinden açıkladı. “Dün endişelenecek bir şeyim olmamasına karşın bir kaza geçirdim” diyen Ceylan, kazayla ilgili detayları takipçileriyle paylaştı.

Aracı Kamyonetin Altından Çıkarıldı

Ünlü sunucu, aracının kamyonetin altından çıkarıldığını belirterek, çevrede kaza anını görüntüleyen kişilerin sebep olabileceği bilgi kirliliğini önlemek için açıklama yapma gereği duyduğunu ifade etti.

Sağlık Durumu İyi

Ceylan, kazayı yara almadan atlattığını ve herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığını söyledi. Açıklamasında, “Hiçbir problemim yok, iyiyim” diyerek sevenlerine moral verdi.