Fenerbahçe’nin Beşiktaş karşısında 2-0 geriden gelip 3-2 kazandığı derbi, kulüpte büyük bir coşkuya neden oldu. Sarı-lacivertliler, zorlu mücadelede ortaya koyduğu mücadele ruhuyla hem taraftarın hem de yönetimin takdirini topladı.

Sözcü’nün haberine göre Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, derbi galibiyetinin ardından futbolculara toplam 1.2 milyon euro prim verdi. Bu jestin, takım içindeki motivasyonu daha da artırdığı öğrenildi.

Soyunma odasında büyük sevinç yaşandığı, oyuncuların galibiyet sonrası Saran’a teşekkür ettiği belirtildi. Fenerbahçe camiasında, bu prim kararının “şampiyonluk inancını pekiştiren bir adım” olarak değerlendirildiği ifade edildi.