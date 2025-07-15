İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin Başkanı Acun Ilıcalı, takımının 2025/26 sezonu hazırlıkları kapsamında TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hem Hull City hem de Maribor’un başında bulunan Ilıcalı, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’deki asbaşkanlık görevine dair samimi itiraflarda bulundu.

“Fenerbahçe’deki yoğunluk Hull City’i etkiledi”

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'deki görev süresinin Hull City üzerindeki etkisini şu sözlerle açıkladı:

“Fenerbahçe, Maribor ve Hull City ile aynı anda ilgilenmeye çalıştım. Fenerbahçe’deki asbaşkanlık görevi tahminimden çok daha yoğun geçti. Öyle zamanlar oldu ki günün 18 saati Fenerbahçe’ye ayrıldı. Anlık problemler, transfer görüşmeleri, seçim süreci derken Hull City’ye yeterince odaklanamadım. Asbaşkanlığımı bir hata olarak görmüyorum ama sonuçları Hull City için olumsuz oldu. Bundan ders çıkaracağız.”

“Hull City ve Maribor’a daha çok odaklanabiliyorum”

Fenerbahçe’deki görevinden ayrılmasıyla birlikte daha fazla zamanı olduğunu belirten Ilıcalı, "Artık tüm enerjimi Hull City ve Maribor’a yönlendirebiliyorum. İyi bir kadromuz var. Transfer yasağıyla ilgili İngiltere Futbol Federasyonu’na başvurumuzu yaptık. Güveniyoruz ve kararın olumlu yönde değişmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

“Kulübü satmıyorum, yatırım yapmaya devam edeceğim”

Son dönemde gündeme gelen “Hull City satılıyor” iddialarına da yanıt veren Ilıcalı, bu söylentileri kesin bir dille yalanladı:

“Kulübü satacağım yönünde hiçbir açıklamam olmadı. Bize ‘kulübe ilgi var mı’ diye soruldu, ben de bunun doğal olduğunu söyledim. Şu anda böyle bir planım yok. Kadro değerimiz 50 milyon Euro’nun üzerinde. Potansiyel olarak bu rakam iki katına çıkabilir.”

“Transfer yasağı planlarımızı etkilemiyor”

Geçtiğimiz yaz 30 milyon Euro’nun üzerinde transfer harcaması yaptıklarını hatırlatan Ilıcalı, mevcut transfer yasağının planlarını bozmadığını ifade etti. Ilıcalı, şu anda sadece kiralık ve bonservisi elinde olan oyuncularla anlaşabildiklerini ancak bunun da kısa sürede değişmesini beklediklerini vurguladı.

“Sergej Jakirovic bizim için doğru isim”

Yeni teknik direktör Sergej Jakirovic ile yeni bir sayfa açtıklarını dile getiren Ilıcalı, “Kariyerinde somut başarıları olan, karakteri güçlü ve yukarıya tırmanma hırsı taşıyan bir teknik direktör istedik. Jakirovic bu profilin karşılığı. Hem saha içi hem de takım uyumu açısından beklentilerimizi karşılayacağına inanıyoruz” dedi.

“Abdülkadir Ömür Türkiye’ye dönmek istiyor”

Takımda forma giyen Türk futbolcular hakkında da konuşan Ilıcalı, Abdülkadir Ömür’ün önümüzdeki sezon Türkiye’de oynamak istediğini açıkladı. “Abdülkadir kardeşim gibidir. Eğer Türkiye’ye dönmek istiyorsa, ona engel olmayacağız” dedi.

“İyi bir Fenerbahçeliyim, taraftar olarak destekleyeceğim”

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’deki görevinden gurur duyduğunu bir kez daha vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Asbaşkan olarak görev yapmaktan onur duydum. Bu sezon taraftar olarak desteklemeye devam edeceğim. Ali Koç başkanımız büyük bir özveriyle çalışıyor. Güzel bir kadro kuruluyor. Ben de her zaman iyi bir Fenerbahçeliyim ve ihtiyaç olursa yine buradayım.”