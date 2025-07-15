"Arda Edeoğlu" adıyla sosyal medyada tanınan TikTok fenomeni Onur Karael, dün gece saatlerinde korkunç bir saldırının hedefi oldu. Edinilen bilgilere göre Karael, üç kızıyla birlikte seyir halindeyken, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı, gece geç saatlerde meydana gelirken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Saldırı sonucunda Onur Karael olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan üç kızı ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanan çocuklardan birinin durumunun kritik olduğu, hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındığı bildirildi. Diğer iki çocuğun ise hastanede müşahede altında tutulduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Saldırının nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Emniyet ekipleri, saldırganların kimliğini tespit etmek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

TikTok platformunda büyük bir takipçi kitlesine sahip olan Karael’in ölümü, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Fenomenin takipçileri ve sevenleri, yaşanan saldırıya tepki gösterirken, yetkililerden olayın aydınlatılmasını talep etti.