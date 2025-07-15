GONCAGÜL KONAŞ

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Cahit Koca, emekli astsubayların yaşadığı ekonomik sorunları ve yıllardır çözüme kavuşmayan hak taleplerini kamuoyunun dikkatine sundu. Emeklilikte alınan maaşların yaşam koşullarına yetmediğini vurgulayan Koca, birçok emekli astsubayın kira ödeyemez hâle geldiğini, maaşların yetersizliğinin ise toplumda saygınlıklarını zedelediğini ifade etti. Görevdeyken fedakârca hizmet eden astsubayların emeklilikte büyük mağduriyet yaşadığını dile getiren Koca, yetkililerden verdikleri sözleri tutmalarını talep etti.

“EKONOMİK SIKINTILAR EMEKLİ ASTSUBAYLARI ZORLUYOR”

TEMAD Başkanı Koca, emekli astsubayların yaşadığı ekonomik zorlukları ve yıllardır karşılanmayan hak taleplerini gündeme getirdi. Koca, görevdeyken yıllarca fedakârca hizmet eden astsubayların emeklilikte büyük mağduriyet yaşadığını vurguladı.

“Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı olarak seçildiğimiz günden beri, daha önceki yıllarda da bugüne kadar haklı gerekçelerle olan tazminat taleplerimizi değişik ilgililere iletme fırsatını bulduk.” diyen Koca, özellikle ekonomik koşullar altında emekli maaşlarının yetersizliğine dikkat çekti.

Koca, “Bugün bu ülkede emekli astsubaylar, bugünkü ekonomik koşullarda aldıkları maaşlarla geçimlerini sağlamakta büyük zorluk çekmektedirler.” diyerek astsubayların Türk Silahlı Kuvvetleri'nin temel taşı olduğunu ve emeklilikte hak ettikleri maddi güvenceye kavuşamadıklarını söyledi.

“BİRÇOK EMEKLİ ASTSUBAY KİRADA OTURUYOR”

Emekli astsubayların aldığı maaşlara da değinen Koca, “Bugünkü koşullarda emekli astsubaylarımızın maaşları derece ve kademe farklılığıyla beraber 25 bin lirayla 37-38 bin aralığındadır.” diyerek bu seviyelerin yetersizliğini ifade etti. Ankara genelinde kiraların 30 bin lira bandından başladığını hatırlatan Koca, birçok emekli astsubayın kirada oturduğunu ve büyük geçim sıkıntısı yaşadığını vurguladı.

Koca, astsubay camiasının onlarca yıldır hak arayışı içinde olduğunu belirterek, “Astsubay camiası neredeyse üç çeyrek asıra dayanan bir hak arama mücadelesi ve hemen hemen yine elli yıla dayanan bir tazminat hakları talebiyle uğraşmaktadır.” dedi.

“EMEKLİLİK MAAŞI %45’E DÜŞÜYOR”

Emeklilikte maaş bağlama oranlarının da bir sorun olduğunu belirten Koca, “Emekli olduklarında bu aldıkları maaş yüzde 45 düzeyine gelmektedir. Belirli yaşam standartlarına erişmiş bir kişinin emekli olduktan sonra bunun yarısından fazlasını kaybediyor olması, onun toplum içindeki itibarından tutun çocuklarının ve eşinin gözündeki konumunu da etkilemektedir.” ifadelerini kullandı.

“TORBA YASAYA GİRİP ÇIKARILAN HAKLAR”

Verilen sözlerin tutulmadığını hatırlatan Koca, geçmiş yıllarda çeşitli siyasi ve askeri yetkililerin tazminat hakkıyla ilgili verdikleri taahhütleri örnekleriyle sıraladı:

“Mayıs 2012’de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, astsubaylara görev tazminatı teklif ettik dedi.”

“15 Aralık 2023’te Orgeneral Yaşar Güler, onların haklı gördüğüm tek alan tazminat talepleridir dedi.”

“19 Eylül 2014’te Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, alt rütbeli subay ve astsubaylara görev tazminatı geliyor müjdesini verdi.”

“28 Ekim 2015’te dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, makam ve görev tazminatı taleplerini bekliyoruz dedi.”

“25 Ocak 2019’da Hulusi Akar, emekli astsubaylarımızın özlük haklarını iyileştirmeye yönelik bir çalışma içindeyiz dedi. Ancak bu sözlerin hiçbiri yerine getirilmedi.”

Koca, emekli astsubaylara yönelik hazırladıkları tazminat teklifine de değinerek şunları kaydetti: “En azından emekli olmuş astsubay arkadaşlarımıza 13-14 bin baz puanlık bir tazminat talebimiz oldu. Ama bu taleplerimiz torba yasa tasarılarına girmesine rağmen son dakikada çıkarıldı.”

“MESLEK YÜKSEKOKULLARI LİSANSA YÜKSELTİLMELİ”

Astsubay meslek yüksekokullarının iki yıllık eğitim düzeyinde kalmasının da bir başka hak kaybı olduğunu belirten Koca, “Bu okulların lisans düzeyine çıkarılması gerektiğine inanıyoruz. Dışarıdan dört yıllık mezunlardan sözleşmeli astsubay alınıyorsa, mevcut okullar da aynı seviyeye çıkarılmalıdır.” dedi.

Sosyal tesislerden yararlanma hakkı konusunda da mağduriyet yaşandığını vurgulayan Koca, “Ordu evlerinden kamplara kadar ortak kullanım alanlarında yaşanan ayrımcılıklar meslektaşlarımızın fazlasıyla canını sıkmaktadır.” diye konuştu.

“Haklarımız karşılanmazsa meydanlara çıkarız”

Cahit Koca, tüm bu sorunlara rağmen hiçbir zaman devletine ve milletine sırt çevirmediklerini belirterek, “Bugüne kadar hiçbir şekilde devlete karşı bir eylemin içinde yer almadık. hak arama noktasında her türlü yola başvuracağımızı buradan açıkça ilan ediyorum.” diyerek gerekirse meydanlara çıkacaklarının da sinyalini verdi.

“100 BİN EMEKLİ, 100 BİN MUVAZZAF AYNI KADERİ PAYLAŞIYOR”

Koca, Türkiye’de yaklaşık 100 bin emekli astsubayın bulunduğunu, aileleriyle birlikte bu mağduriyetin milyonları etkilediğini ifade ederek şunları söyledi: “Silahlı Kuvvetlerde görev yapan yüz bine yakın muvazzaf astsubay da ileride aynı sorunlarla karşılaşacak. Bu sorunlara bir an önce çözüm getirilmesini talep ediyoruz.”