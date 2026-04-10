Türkiye’nin genelinde doğada bulunan, lavanta, kekik, adaçayı gibi çeşitli tıbbi ve aromatik bitkiler kiraya verilecek.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tarafından hazırlanan broşürler, bakanlığın il ve ilçe Müdürlüklerine dağıtıldı. Yayınlanan şartnameye göre, ziraat mühendisi, ziraat teknikeri veya 18-40 arası genç çiftçiler ve taşınmazın bulunduğu köy/mahallede tarımsal amaçlı kooperatif gibi üretici örgütleri ihaleye girebilecek.

BAKAN NE DEDİ ?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişliği Bakanı Murat Kurum, ülkemizde tıbbi ve aromatik bitkilerin üretiminin artırılması, bu daldaki birçok sanayi kolunun gelişmesi dünya pazar hacminde rekabet edilebilmesi açısından büyük önem arz ettiğini belirterek “Yapılan düzenleme ile, mevcut potansiyelin ortaya çıkartılmasını ve bu bitkilerin yurtiçinde üretiminin artırılarak ithalatın azaltılmasını desteklemek amacıyla, Hazine taşınmazlarının, tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirilmek üzere kiralanması teşvik edilmektedir.” dedi

HIZLA BÜYÜYEN PAZAR

Tıbbi ve aromatik bitkiler çok eski zamanlardan bu yana insanlar tarafından baharat, ilaç, sanayi, kozmetik gibi birçok alanda kullanılıyor. Günümüzde, sentetik ve kimyasal içerikli ilaçların insan

sağlığına yan etkilerinin ortaya çıkması ile tüketicilerin tıbbi bitki tüketim talepleri artış göstermiştir. Bunun sonucunda tıbbi ve aromatik bitkiler için dünyada hızla büyüyen bir pazar oluşmuştu.

Arazi kiralamak üzere tıbbi ve aromatik bitkiler arasında en çok talep edilen lavanta oldu. Yaklaşık 26,9 milyon metrekare arazi, lavanta yetiştirilmek üzere geçtiğimiz kiraya verildi.

KADIN VE GENÇ GİRİŞİCİMLERE ÖNCELİK

Bakanlığın yayınladığı broşürlerde, aromatik bitkilerin kiralama ihalesine kimlerin gireceği de belirtildi. Buna göre, kadın girişimci veya 18-40 yaş arası genç çiftçiler, ziraat mühendisi ya da teknisyenleri, taşınmazın bulunduğu yerde ikamet eden ya da kayıtlı olanlar, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı tıbbi ve aromatik süs bitkisi yetiştiricileri, tarımsal amaçlı birlik, kooperatif ve benzeri gibi üretici örgütleri artı puan alarak, kiralamada öncelik hakkına sahip olacaklar.

Uygulamadan yararlanmak isteyenler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri bünyesindeki Milli Emlak Daire Başkanlıkları, Müdürlükleri ve ilçelerde Milli Emlak Şefliklerine başvuruda bulunabilir.

Başvurular, Milli Emlak Genel Müdürlüğünün web sitesi "www.milliemlak.gov.tr" internet adresi üzerinden elektronik olarak da yapılabiliyor.