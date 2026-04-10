Uluslararası ödüllü yazar ve barış aktivisti Akif Manaf, evrensel barışa katkıları nedeniyle Büyük Mübadele Derneği tarafından “Evrensel Kardeşlik ve Barış Ödülü”ne layık görüldü. Ödül, dernek başkanı Sabit Semiz tarafından takdim edildi. Semiz, ödül gerekçesini açıklarken Manaf’ın yalnızca teorik çalışmalarla değil, somut projelerle de barışa katkı sunduğunu belirterek, uluslararası düzeyde yürüttüğü faaliyetlerin önemine dikkat çekti.

Tören öncesinde Gülcemal Mübadele Kültür Evi’nde düzenlenen “Barış Psikolojisi” başlıklı söyleşi ise yoğun ilgi gördü. Söyleşide Manaf, bireysel farkındalıktan başlayarak küresel barışa ulaşmanın mümkün olduğunu vurguladı. Katılımcılarla barışın günlük yaşamda nasıl inşa edilebileceğine dair önerilerini paylaşan Manaf, içsel dönüşümün toplumsal barışın temelini oluşturduğunu ifade etti.

Konuşmasında dikkat çeken mesajlar veren Manaf, barışın dışarıdan beklenmemesi gerektiğini belirterek, “Barış kendi kendine ortaya çıkmaz. Onu inşa edecek olan bizleriz. Her birey, barışın taşıyıcısı olmalı” dedi. Ayrıca, her gün barış üzerine düşünmenin ve bu bilinci çevreyle paylaşmanın önemine değindi.

Ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda ödüle layık görülen Manaf’ın çalışmaları, özellikle “Barış Psikolojisi” kitabı etrafında şekilleniyor. Yaklaşık 20 dile çevrilen bu eser, içsel barıştan küresel barışa uzanan süreci ele alan bir rehber olarak öne çıkıyor. Kitabın önümüzdeki süreçte daha fazla dile çevrilmesi hedefleniyor.

Manaf’ın barış çalışmaları yalnızca yayınlarla sınırlı kalmıyor. Sağlıklı yaşam ve sürdürülebilirlik temelli projeler geliştiren Manaf, doğayla uyumlu yaşamı esas alan “Barış İçinde Sağlıklı Yaşam Köyü Projesi” ile dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra kurucusu olduğu Dünya Değişim Akademisi bünyesinde geliştirilen “Barış Sanatı” programı ve çok sayıda değişim projesiyle bireylerde barış bilincinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca Manaf, her yıl 7 Temmuz’da kutlanan “Sürdürülebilir Barış için Dünya Değişim Günü” girişiminin de öncüsü olarak biliniyor. Bu girişimle küresel ölçekte kolektif barış bilincinin artırılması hedefleniyor.

Farklı ülkelerde düzenlenen etkinlikler, kitap fuarları, söyleşiler ve seminerlerle geniş kitlelere ulaşmayı sürdüren Manaf’ın, önümüzdeki dönemde de yeni ülkelerde okurlarıyla buluşmaya devam edeceği öğrenildi.