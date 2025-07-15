Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin acılarını ve milletin direnişini bir kez daha hatırlattı. Erdoğan, hain darbe girişiminde hayatını kaybeden 251 şehidi rahmetle anarken, FETÖ mensuplarının "sonsuz bir lanetle" hatırlanacağını vurguladı.

Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Gölbaşı’na düzenlenen F-16 saldırılarında, biri Havacılık Daire Başkanlığı’nda 7, diğeri Özel Harekat Başkanlığı’nda 44 olmak üzere toplam 51 polisin şehit olduğunu hatırlatarak, “Hepsi ay yıldızlı bayrağımıza aşkla bağlıydı. Bu milletin gönlünde daima minnetle anılacaklar” dedi.

“Vefa borcumuzu unutmayacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'un sadece bir darbe girişimi değil, aynı zamanda milletin iradesine ve bağımsızlığına karşı kurulmuş bir tuzak olduğunu ifade etti. Darbe girişiminde 253 kişinin şehit olduğunu, 2 bin 740 vatandaşın da yaralanarak gazi unvanı kazandığını belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Bıyıkları yeni terlemiş gençlerden, namlulara meydan okuyan kadınlara; çiftçilerden akademisyenlere kadar birçok kahraman o gece canını verdi. Şehitlerimizin her biri bizim için çok kıymetli. Vatan uğruna hayatını feda eden tüm kardeşlerimize olan vefa borcumuzu asla unutmayacağız.

“FETÖ ile mücadele kararlılıkla sürecek”

FETÖ tehdidinin henüz tamamen ortadan kaldırılmadığını belirten Erdoğan, örgütle mücadelenin tavizsiz şekilde devam edeceğini belirtti. Erdoğan, “17-25 Aralık’tan 15 Temmuz’a kadar tüm saldırıları püskürttük. Ancak FETÖ’nün virüsünü henüz tamamen söküp atamadık. Masum ile suçluyu ayırt ederek, bu örgütü tamamen etkisiz hale getireceğiz. Devletine ihanet edenler bu ihanetin bedelini ödeyecek” diye konuştu.