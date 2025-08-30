Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) enerji ihtiyacını karşılamak ve kamuya gelir sağlamak amacıyla dört yeni güneş enerjisi santralini (GES) devreye aldığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, Balıkesir, Selçuk, Basmane garları ile Gaziantep’teki Taşlıca Araç Bakım Onarım Atölyesi’nde kurulan santraller sayesinde TCDD’nin kendi enerjisini üretmeye başladığını belirtti. Uraloğlu, “Bu tesisler yıllık 318 milyon kilovat saatin üzerinde elektrik üretimi sağlayacak. Fazla üretim şebekeye aktarılacak ve devletimize gelir sağlayacak.” ifadelerini kullandı.

TCDD’nin enerji ve çevre politikalarında öncü bir rol üstlendiğini vurgulayan Uraloğlu, yenilenebilir enerji yatırımlarını demir yolu taşımacılığıyla entegre ederek ülkenin enerji dönüşümüne katkı sağladıklarını söyledi. İlk etapta devreye alınan dört santralin devlet kasasına yılda yaklaşık 1,5 milyar lira katkı sağlayacağını aktardı.

Yeni GES Projeleri ile Elektrik İhtiyacının Yüzde 25’i Karşılanacak

Uraloğlu, TCDD’nin toplam kurulu gücü 200 megavat olacak üç yeni GES projesi üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirtti. Ankara-Kocahacılı, Sivas-Sarıdemir ve Kahramanmaraş-Narlı’daki santrallerin tamamlanmasıyla 2029 yılı itibarıyla TCDD kataner tesislerinin enerji ihtiyacının yüzde 25’inin yenilenebilir kaynaklardan karşılanacağı ifade edildi.

Marmaray Durağına Güneş Enerjisi Kuruluyor

Bakan Uraloğlu, Marmaray Çatı GES Projesi kapsamında 26 tren durağına 10,13 megavat kapasiteli santrallerin kurulacağını belirtti. Bu projeyle duraklarda işletme ve güvenlik için gerekli enerji sağlanacak ve yıllık 15 milyon kilovat saatin üzerinde elektrik üretilecek. Marmaray’ın enerji ihtiyacının yüzde 60’ının yenilenebilir kaynaklardan karşılanması hedefleniyor.

Uraloğlu, TCDD’nin kısa vadede elektrik ihtiyacının yüzde 35’ini yenilenebilir enerjiyle karşılamayı planladığını belirterek, “Bu yatırımlar ülkemizin enerji dönüşüm sürecine güçlü katkı sağlayacak ve demir yolu taşımacılığında sera gazı emisyonlarının azaltılmasına destek olacak.” dedi.