Mardin’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103'üncü yıl dönümü vesilesiyle kutlama programı düzenlendi.

Vali Tuncay Akkoyun’un Atatürk büstüne çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti. Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının okunmasının ardından Vali Tuncay Akkoyun’un ev sahipliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında tören gerçekleştirildi. Vali Tuncay Akkoyun, kabul törenine katılan davetlilerin 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik etti. Törene; Vali Tuncay Akkoyun, 70’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdür Vekili Ali Hakan Alev, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, vali yardımcıları, kaymakamlar, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.

‘TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE ŞİARI İLE DURMADAN İLERLİYORUZ’

Etkinliklerde spor dalında derece yapan öğrencilere Vali Tuncay Akkoyun madalya takıp kupa takdim etti. Askeri birliklerle İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli birimlerinin Türk bayraklarıyla yaptıkları geçişinin ardından program sona erdi. Günün anlam ve önemine ilişkin mesaj yayımlayan Vali Tunca Akkoyun, “Bugün, bağımsızlığımızı ve kahramanlığımızı temsil eden 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızın 103’üncü yıldönümünü kutlamanın onurunu, gururunu ve coşkusunu yaşıyoruz. ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonuyla ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için teknolojiden tarıma, enerjiden ulaşıma, eğitimden sağlığa önemli gelişmeler kat ederken ‘Tam Bağımsız Türkiye’ şiarı ile durmadan ilerliyoruz” dedi.

DERİK'TE COŞKULU KUTLAMA

Derik ilçesinde tören, hükümet konağındaki Atatürk’ün büstüne çelenk sunumu ile başladı. Törene Kaymakam Yunus Emre Bayraklı, Cumhuriyet Başsavcısı Sefa Recep Kalaycı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Celalettin Çimen, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Nazif Özbay, siyasi parti temsilcileri, gaziler, şehit aileleri ve yakınları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunun ve İstiklal Marşı’nın okunduğu törende Jandarma Astsubay Uzman Çavuş Nuray Altıner, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Kaymakamlık makamında yapılan tebriklerin ardından Kaymakam Yunus Emre Bayraklı ile beraberindekiler, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.