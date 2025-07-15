Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına hazırlanan Fenerbahçe, transfer çalışmalarında vites artırdı. Sarı-lacivertli ekip, kadrosunu güçlendirmek adına kanat bölgesine takviye planlıyor.

Mourinho’nun Talebi, Yönetimin Hamlesi

Teknik direktör Jose Mourinho ile yapılan görüşmelerin ardından yönetim, kanat transferine hız kazandırdı. Bu doğrultuda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa’da forma giyen Leon Bailey gündeme geldi.

Bailey’ye Teklif Hazırlığı

27 yaşındaki Jamaikalı oyuncu için teklif hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe yönetimi, hem oyuncuyu hem kulübünü ikna edecek formülü arıyor. Geçtiğimiz sezon 38 maçta görev yapan Bailey, 2 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

Ayrılığa Yeşil Işık

İngiliz basınında yer alan iddialara göre ilk 11’deki yerini kaybeden Bailey, kulüpten ayrılmaya sıcak bakıyor.