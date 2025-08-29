Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Fenerbahçe’de transfer harekâtı hız kesmiyor. Sarı-lacivertliler, son olarak milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için Portekiz ekibi Benfica ile anlaşmaya vardı. Buna göre, Kerem’in hafta sonu İstanbul’da olması bekleniyor. Transferle ilgili gelişmeler taraftarlar ve spor kamuoyu tarafından büyük bir merakla takip ediliyor.

Fenerbahçe yönetimi, genç yıldızın sağlık kontrolleri ve resmi imza sürecini tamamlamak için hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüpten yapılacak resmi açıklama önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor.