Kulüpten yapılan bilgilendirmede, oyuncunun ayak bileği bağlarının yırtıldığı, eklemde yarı çıkık olduğu ve fibula kemiğinde kırık tespit edildiği belirtildi. Claro’nun tedavi sürecinin başlatıldığı, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi. Eyüpspor, açıklamasında futbolcuya geçmiş olsun dileklerini iletti.

LUCCAS CLARO’NUN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİLENDİRME



Bugün oynanan Trabzonspor karşılaşmasında sakatlık geçiren futbolcumuz Luccas Claro’ya yapılan ilk müdahalenin ardından, oyuncumuzun ayak bileği bağlarının yırtıldığı, ekleminde yarı çıkık bulunduğu ve fibula kemiğinde kırık… pic.twitter.com/UiFXuFMw7X — ikas Eyüpspor (@eyupsporkulubu) October 25, 2025