Final mücadelesine hızlı başlayan Zeliha Nil Çukurluoğlu, ilk oyunda servis kırarak öne geçti ancak rakibinin beş oyun üst üste almasıyla ilk seti kaybetti. İkinci sette vites yükselten milli tenisçi, yakaladığı altı servis kırma puanından üçünü değerlendirerek maçı dengeye taşıdı.

Karar setinde ise adeta fırtına gibi esti. İlk servislerinden yüzde 89 oranında puan alan Çukurluoğlu, dört kez servis kırarak son yedi oyunun altısını kazandı ve ilk maç puanında galibiyete ulaştı.

Kariyerinin En Büyük Başarısı

Bu zafer, genç sporcunun kariyerindeki ilk tekler şampiyonluğu olmasının yanı sıra, Türkiye tenis tarihinde de bir ilkolarak kayıtlara geçti.

Sezon boyunca iki çiftler şampiyonluğu yaşayan (biri Süper Kategori Maia’da) ve Paris Open Stade Français’de final oynayan Çukurluoğlu, Junior Masters’a sekizinci sıradan katılmıştı.

Rafa Nadal’ın İzinden Gidiyor

Monte-Carlo’da düzenlenen organizasyonda Rafa Nadal Academy sporcusu olarak mücadele eden Zeliha Nil, grup aşamasını set kaybetmeden geçti. Böylece, 2000 yılında Boys’14 & Under kategorisinde şampiyon olan Rafa Nadal’ın ardından aynı turnuvada tarih yazan isimlerden biri oldu.